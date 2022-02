Ucranianos retiram sinais das estradas para confundir russos. Direção: 'Vão-se f****'

As autoridades responsáveis pela manutenção das estradas na Ucrânia mandaram desmontar a sinalização rodoviária nas vias. Na página de Facebook da Ukravtodor, a Agência Estatal das Autoestradas Ucranianas, foi publicado um aviso urgente. "A desmontar as placas em todas as estradas do país. Prioridade número um: direções, nomes das povoações. As placas desmontadas são entregues às autoridades locais e aos fiuncionários. O inimigo não se orienta no terreno. Vamos ajudá-los a irem direitos ao inferno", lê-se, em tradução livre.







EPA/SERGEY DOLZHENKO

"A Ukravtodor apela a todas as organizações rodoviárias, comunidades territoriais, e autoridades locais para começarem imediatamente a desmontar as placas rodoviárias nas proximidades. Vamos lá!", indica a publicação.Na ilustração, de acordo com relatos nas redes sociais, as direções dizem todas "vão-se foder".



O jornal The New York Times captou em fotografia um ucraniano a retirar uma placa.





Road service employees are dismantling road signs across Ukraine in order to complicate navigation for the invading Russian troops. https://t.co/O2zsIDdJGT pic.twitter.com/F8OjqkohAc — The New York Times (@nytimes) February 26, 2022

No terceiro dia da invasão da Ucrânia pelas forças do Presidente russo, Vladimir Putin, ocorreram combates na capital, Kiev e noutras cidades do país.

A Rússia invadiu a Ucrânia através da Bielorrússia ao norte, da Crimeia, território ucraniano que anexou em 2014, ao sul, e através do seu próprio território a nordeste e leste.

As autoridades ucranianas disseram hoje que pelo menos 198 civis tinham sido mortos desde o início da invasão russa.

O ataque russo tem sido amplamente condenado em todo o mundo e os países ocidentais aprovaram sanções económicas para punir o regime de Moscovo.