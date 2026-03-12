Barron, o filho de Trump que a Internet quer ver na guerra e que fechou um arranha-céus para um encontro

Filho mais novo do presidente dos EUA é o alvo de uma campanha que apela ao seu alistamento na guerra, onde já morreram seis soldados americanos. Com 2 metros e apenas 19 anos, é um protegido de Melania e a sua fortuna ronda os 150 milhões.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Um site satírico está a pedir o alistamento de Barron Trump - o filho mais novo do presidente norte-americano -, de 19 anos, nas Forças Armadas dos Estados Unidos. A plataforma foi criada a meio dos ataques lançados contra o Irão e agora a hastag #SendBarron está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.



Barron Trump, filho de Donald Trump, é alvo de uma campanha sobre a guerra no Irão Foto AP/Evan Vucci, Arquivo

“A América é forte porque os seus líderes são fortes. O presidente Trump prova isso todos os dias. Naturalmente, o seu filho Barron está mais do que pronto para defender o país que o pai comanda com tanta bravura", diz o site. “Servir é uma honra. A força é herdada. Que Deus abençoe Barron.”

A operação Fúria Épica, lançada a 28 de fevereiro, já causou a morte de seis militares americanos e esse cenário valeu uma onda de críticas contra Donald Trump pela sua aparente falta de preocupação com a perda de vidas. Foi nesse contexto que o escritor e humorista Toby Morton decidiu lançar este site, que incentiva Trump a enviar Barron para a guerra, usando como argumentos a "coragem" e os "genes comprovados" do presidente.

Quem é Barron Trump?

Barron Trump nasceu em 2006, fruto do relacionamento de Melania e Donald Trump. Com 19 anos (faz 20 no final de março), mantém um perfil discreto. O que chama a sua atenção é a altura: mede 2,01 metros.

O jovem tinha apenas 9 anos quando Trump anunciou a candidatura à Casa Branca, em 2015. Na altura, Barron morava na Trump Tower, em Nova Iorque, onde tinha um andar inteiro só para si. Em 2017, a família decidiu mudar-se para Washington D.C.

Foi no condado de Maryland, em Washington, que Barron se matriculou numa escola particular, localizada a cerca de 22 quilómetros da Casa Branca, com os custos a ultrapassarem os 50 mil dólares anuais. Depois disso, a 17 de maio de 2024, formou-se na Oxbridge Academy em West Palm Beach, onde se tornou um dos 116 alunos a receber o diploma. Anteriormente, em Manhattan, Nova Iorque, havia frequentado a Columbia Grammar and Preparatory School.

Durante todo este tempo, Barron foi sempre um protegido da mãe, Melania Trump. Em janeiro desde ano, surgiram até relatos de que a primeira-dama havia ameaçado funcionários da casa da família em Mar-a-Lago de serem expulsos caso tirassem ou divulgassem fotografias do filho.

“Melania deixou bem claro que a privacidade de Barron é inegociável. Qualquer pessoa apanhada a filmar ou tirar-lhe fotos enfrentará consequências imediatas”, disse Rob Shuter no seu blog Naughty But Nice no Substrack.

Caso na justiça

A 18 de janeiro de 2025, Barron Trump teve o primeiro contacto com a justiça. Tudo começou quando ligou para a polícia do Reino Unido através dos Estados Unidos depois de ter visto uma amiga a ser "espancada" durante uma videochamada.

O caso acabou por ir a julgamento e um juiz pediu que os jurados tratassem o processo com cautela, tendo em conta que o seu depoimento podia estar "equivocado e enviesado" devido à amizade com a queixosa. Matvei Rumiantsev, um cidadão russo de 22 anos, acabou, contudo, por ser considerado culpado. Segundo os procuradores, Rumiantsev teria ciúmes da amizade da mulher com Barron Trump.

Império financeiro

Já em 2024, Barron lançou-se no mundo do trabalho. Juntamente com o pai e os meio-irmãos mais velhos, cofundou a World Liberty Financial - uma empresa de criptomoedas. Foi esta mesma empresa que lhe valeu uma fortuna de cerca de 150 milhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Uma fonte próxima da família Trump confirmou ainda à revista People que Barron estava realmente a concentrar as energias na sua carreira, antes que terminasse os seus estudos, e que o filho do presidente passou até a maior parte de um verão a fazer planos para futuros negócios, não revelando quando é que isso aconteceu. Esta notícia surgiu no meio de rumores que apontavam para um possível relacionamento amoroso, devido ao seu desaparecimento público.

Relação amorosa

Donald Trump foi o último elemento da família a comentar a vida amorosa de Barron. Em outubro de 2024, disse ao apresentador do podcast Patrick Bet-David: "Acho que ele ainda não teve nenhuma namorada".

Foi em maio de 2025 que começaram os primeiro rumores sobre a sua vida amorosa. Um "amigo" anónimo de Barron contou à NewsNations que o filho de Trump "tem uma boa namorada e passa muito tempo com ela" e em setembro do ano passado, o site Page Six noticiou que o jovem havia fechado recentemente um andar inteiro da Trump Tower para ter um encontro romântico.

Isto deve-se aparentemente aos seus 2,01 metros que terão causado sensação entre as raparigas da universidade de Greenwich Village. Segundo contou um colega seu à Page Six, Barron chamava definitivamente a atenção. "Ele era alto e desajeitado, mas era o centro das atenções. Muitas raparigas corriam atrás dele."

Siga-nos no WhatsApp