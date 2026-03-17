Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
17 de março de 2026 às 23:00

Fúria nada épica e sem rumo

Trump e Netanyahu mataram milhares de pessoas, asfixiaram a economia global, mas não derrotaram o regime iraniano.

A caminho das três semanas de guerra no Golfo Pérsico, o balanço é tragicamente simples. Trump e Netanyahu mataram milhares de pessoas, mutilaram o direito internacional, asfixiaram a economia mundial, mas não conseguiram remover o regime ditatorial do Irão. O Presidente dos EUA viola a Constituição, que lhe interdita o início de uma guerra sem autorização do Congresso, e ignora as tentativas de lhe lembrarem isso, por via legislativa.

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