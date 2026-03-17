Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
17 de março de 2026 às 23:00

Exercícios de imaginação

A sinóloga Yun Sun publicou na Foreign Affairs um ensaio alarmante sobre os planos de Xi Jinping para Taiwan já em 2026. Tese central? As esferas de influência, quando nascem, são para todos. E Trump não parece particularmente comprometido com a defesa de Taipé se puder obter benefícios comerciais ou financeiros de Pequim.

GOSTAVA QUE O REGIME IRANIANO DESAPARECESSE. Mas não confio – ou confio pouco – na sensatez estratégica de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Espero estar enganado.

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