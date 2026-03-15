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Desporto

Paul Seixas, o prodígio de 19 anos com ascendência portuguesa que pode revolucionar o ciclismo

Gonçalo Correia
Gonçalo Correia 08:00

O domínio do esloveno Tadej Pogacar parecia ponto assente. Até que surgiu Paul, de apenas 19 anos. O miúdo volta a fazer os franceses sonhar, 41 anos depois de Bernard Hinault ganhar o Tour.

"A próxima superestrela do ciclismo.” Era assim que, há dias, o The Athletic - entidade de jornalismo desportivo que faz hoje parte do jornal The New York Times - descrevia Paul Seixas, ciclista francês que terá ascendência portuguesa e que, aos 19 anos, aviva as esperanças francófonas de voltar a ter um francês a vencer o Tour (a prova-rainha da modalidade), depois de um jejum com mais de 40 anos que se seguiu à vitória de Bernard Hinault, em 1985.

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