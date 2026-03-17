Ventura, esse perigoso esquerdista

Ventura pode revelar-se, sem o assumir, tão socialista quanto a oportunidade de ser simpático para os eleitores o dite. Mas ser um partido catch-all na economia enquanto brada a sua pureza direitista é uma espargata com os seus limites, mesmo para um contorcionista experiente.

André Ventura costuma colocar-se no espetro político português, em termos de oratória, na posição de “espelho meu espelho meu, há alguém mais de direita do que eu?” Ele próprio responderá que sim. Mas pelo menos nos últimos dois anos, e com particular ênfase nos últimos meses, o Ventura real esquerdizou ao ponto de poder ser um apetecível alvo do Ventura discursivo, o tal que foi, proclamou, candidato presidencial do “espaço não socialista”. O exercício do líder do Chega é popular-populista e surge, oportunisticamente (que sentido de oportunidade é coisa que não falta a Ventura), ao sabor do último caso ou evento, sejam as tempestades ou o pacote laboral, mas começa a ser demasiado extremo para não ter custos. Não é possível ser tudo ao mesmo tempo.