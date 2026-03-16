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GNR alerta para "relay attack", uma nova forma de roubar carros sem chave ou sinais de arrombamento

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SÁBADO 17:31
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Este tipo de furtos têm sido cada vez mais frequentes na Europa e em Portugal, podendo demorar menos de 30 segundos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem vindo a alertar para uma nova técnica de furto de automóveis, mais rápida, silenciosa e que não exige contacto físico com a chave. O "relay attack" atinge na sua maioria carros mais modernos e recorre a uma tecnologia para captar e amplificar o sinal da chave. 

Nova técnica de furto de automóveis
Nova técnica de furto de automóveis

Assim, os suspeitos utilizam equipamentos que amplificam a frequência da chave a partir do interior da sua casa até ao exterior, junto ao automóvel. O sistema desbloqueia automaticamente o veículo, sendo possível ligá-lo através do botão Start/Stop e ligar o motor como se a chave estivesse presente.

Este tipo de assaltos têm sido cada vez mais frequentes na Europa e em Portugal e podem acontecer em menos de 30 segundos, sem deixar marcas ou sinais de arrombamento. Desta forma, a GNR aconselha a não deixar as chaves do carro perto de portas ou janelas, guardá-las numa bolsa que bloqueie o sinal e em investimentos em sistemas de segurança adicionais para o carro.

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