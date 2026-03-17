Com a comida a perder nutrientes, pedimos a seis especialistas dicas a ter em conta quando fazemos as compras, como conservar os alimentos em casa e também como os cozinhar de forma a aproveitar melhor as suas propriedades. Neste trabalho, a repórter Lucília Galha aprendeu que estava a fazer muita coisa de forma errada: por exemplo, não se devem por os ovos na porta do frigorífico, pois estragam-se mais depressa. Mais: deita sempre fora a água da cozedura, mas não devia, pois tem muitos nutrientes. A jornalista entrevistou ainda seis pessoas que se preocupam com o que comem por variadas razões, seja devido a uma doença ou para emagrecer. E também aprendeu com elas: Não sabia que as sardinhas em lata são mesmo boas e muito nutritivas.

Aproveitar os alimentos