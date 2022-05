Pentágono nega ter ajudado Ucrânia a abater alvos russos

O Departamento de Defesa dos EUA negou, na quinta-feira, ter fornecido informações sobre a localização de generais russos no campo de batalha para que pudessem ser mortos pelas forças ucranianas.







A notícia é avançada pelaAFP) que diz que o porta-voz do Pentágono, John Kirby, reagiu a uma grande reportagem do New York Times sobre o apoio americano à Ucrânia, e afirmou que o país fornecia informações às forças de Kiev apenas "para ajudar os ucranianos a defender o seu país". Já o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca classificou a reportagem do New York Times como "irresponsável"."Os Estados Unidos dão informações sobre a evolução no campo de batalha para ajudar os ucranianos a defender o seu país. Nós não oferecemos inteligência sobre onde estão as altas patentes militares no campo de batalha e não participamos nas opções de escolha dos alvos feitos pelos militares ucranianos", garantiu John Kirby numa conferência de imprensa.Este comunicado vai assim contra o que já tinha sido noticiado pela comunicação social nos Estados Unidos que o país teria ajudado a Ucrânia a afundar o navio de guerra Moskva . À AFP, um funcionário do governo americano, em anonimato, confirmou também que as forças americanas não "fornecem informações específicas sobre alvos em navios".A notícia surge na sequência de vários ataques a posições de comando russas que foram bem-sucedidas pelos ucranianos. Alguns relatos garantem que, na semana passada, os militares de Kiev bombardearam um lugar em Donbass onde estava de visita Valery Gerasimov, o principal general da Rússia, mas falharam apenas por algumas horas."Francamente os ucranianos têm muito mais informação do que nós temos. Trata-se do país deles, do seu território e têm excelentes capacidades de serviços de inteligência. A Ucrânia combina a informação que nós e outros aliados fornecemos, com a informação que eles próprios recolhem nas frentes de combate" assegura o porta-voz do Pentagono.Certo é que Washington está a enviar milhões de dólares em equipamentos militares e munições para o país liderado por Zelensky e estão a fornecer a Kiev informações obtidas através de satélites e outras fontes de inteligência."Queremos ver a Rússia enfraquecida ao ponto de não poder fazer o tipo de coisa que fez ao invadir a Ucrânia", garantiu Lloyd Austin, secretário de Defesa dos EUA.