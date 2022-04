Afundou-se o navio de guerra Moskva, orgulho da Marinha da Rússia

O navio de guerra Moskva afundou-se enquanto era levado para o porto devido à tempestade que se fez sentir, depois de uma explosão e fogo a bordo causados por um ataque ucraniano, adiantou o Ministério da Defesa russo.







REUTERS/Alexey Pavlishak

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A bordo do maior navio de guerra russo, o Moskva, estava uma tripulação com mais de 500 marinheiros que a Rússia afirmou ter sido retirada. Esta informação surgiu depois da Ucrânia ter anunciado que terá sido abatido hoje o navio, na sequência de um ataque com um míssil, disparado de Odessa (Ucrânia).Os Estados Unidos indicaram que se esteja a dirigir-se para Sebastopol (cidade ucraniana administrada pela Federação Russa). "A nossa avaliação é que ainda parece [o navio] estar a lutar contra um incêndio a bordo", acrescentou uma fonte do governo.Primeiro, o Ministério da Defesa da Rússia não reconheceu que o navio tinha sido atacado, mas apenas que estava danificado e que as causas do incêndio ainda estavam a ser investigadas. Segundo relataram os meios de comunicação russos, o Moskva estava armado com 16 mísseis de cruzeiro anti-navio, com um alcance de pelo menos 700 km.O comando militar do sul da Ucrânia afirmou que teria atingido o navio de guerra com o míssil Neptune, fabricado no país, 50 dias depois do início da guerra. Os Estados Unidos disseram não ter informações suficientes para determinar a veracidade destas afirmações."Não temos capacidade neste momento para verificar isso de forma independente, mas certamente, da maneira como isto se desenrolou, é um grande golpe para a Rússia", sublinhou o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, citado pela agência Reuters.As forças russas retiraram-se de algumas regiões do norte da Ucrânia durante a última semana. A Ucrânia e o Ocidente afirmam que a Rússia está a preparar uma nova ofensiva militar."As forças russas estão a aumentar a atividade nas frentes sul e leste, a tentar vingar as suas derrotas", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, num discurso feito no dia 13 de abril.Os aviões russos destruirão até agora sete instalações militares na Ucrânia nas últimas 24 horas, segundo a Interfax, que citou o Ministério da Defesa russo.