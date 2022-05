Deputado russo diz que Estados Unidos estão diretamente envolvidos nos combates na Ucrânia

O presidente da Assembleia da Federação Russa acusou hoje Washington de coordenar operações militares na Ucrânia, o que considerou representar o envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito.







"Washington está essencialmente a coordenar e desenvolver operações militares, participando diretamente em ações militares contra o nosso país", escreveu Vyacheslav Volodin, no seu canal do Telegram, citado pela agência Reuters.Tanto os Estados Unidos como os membros da NATO tem estado a apoiar a Ucrânia a resistir contra a Rússia, através do envio de ajuda militar. No entanto, o Ocidente afirma desde o início da invasão russa que não vai enviar tropas para os combates no terreno, de forma a evitar a escalada do conflito.A ofensiva russa continua a avançar no leste e sul da Ucrânia e, segundo revelou a administração de defesa regional ucraniana, durante o dia de hoje a Rússia disparou quatro mísseis de cruzeiro contra a cidade de Odessa, no sul.As autoridades ucranianas afirmaram que afundaram um navio anfíbio russo na costa de Odessa e derubaram um míssil em Poltaba. O Estado-Maior ucraniano deu conta de combates intensos em diferentes partes da região de Donbass.