Papa Francisco teve alta do hospital. 'Ainda estou vivo'

O Papa Francisco teve alta hospitalar este sábado, depois de três dias internado para tratar uma bronquite. À saída do hospital disse aos jornalistas: "Tive medo, mas ainda estou vivo."





Francisco foi encaminhado para o hospital na quarta-feira, depois de ter sentido dificuldades em respirar. Segundo os médicos, acabou por responder bem a um conjunto de antibióticos.Ao contrário do que aconteceu em 2021, quando foi operado ao colón, os jornalistas puderem acompanhar a saída do hospital e a chegada ao Vaticano de Francisco. Um sinal para mostrar a boa recuperação do Papa, de 86 anos, depois das primeiras informações oficiais terem sido de que tinha ido ao hospital realizar exames programados, o que se mostrou ser falso.Na saída do hospital Gemelli, em Roma, Francisco falou com algumas pessoas que o esperavam e rezou com um casal que perdeu o filho durante a noite.Também à chegada ao Vaticano, voltou a parar o carro, saiu por breves instantes e cumprimentou quem aí o aguardava. Disse aos jornalistas estar bem e acenou ao pequeno grupo que o saudava.Amanhã vai participar nas celebrações do Domingo de Ramos, que marca o arranque das celebrações da Páscoa, mas não vai presidir à cerimónia. Essa tarefa será entregue ao decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re.