Papa Francisco no hospital. Vaticano garante que são só exames de rotina

"O Santo Padre está desde esta tarde no hospital Gemelli para alguns exames previamente agendados." O comunicado foi feito pelo Vaticano, esta quarta-feira, e Matteo Bruni, porta-voz, afirmou que não iam ser acrescentadas mais informações. Ainda assim não está excluída a necessidade de Francisco ter de ficar internado.







O Papa, com 86 anos, já foi internado durante onze dias em 2021 para uma "operação planeada" na qual lhe foi retirado parte do cólon devido a uma diverticulose.No início do mês de abril, Francisco deu uma entrevista a um canal de televisão suíço onde foi questionado sobre o seu estado de saúde, especialmente devido ao problema no joelho que o tem impedido de se deslocar pelo seu próprio pé, sendo recorrente o uso de cadeira de rodas. Na altura respondeu: "Estou velho. Tenho menos resistência física, o meu problema no joelho foi uma humilhação física, mesmo que agora esteja e recuperar bem".