Papa Francisco teve 'uma noite tranquila' mas continua hospitalizado

Médicos esperam que pontífice de 86 anos possa receber alta antes das comemorações do Domingo de Ramos.

Depois de ter sido hospitalizado com uma possível infeção respiratória, o Papa Francisco passou "uma noite tranquila" no hospital Gemelli, em Roma. A equipa médica que está a acompanhar o pontífice de 86 anos diz-se "otimista" e espera que o Santo Padre possa receber alta antes das comemorações do Domingo de Ramos.







A agência de notícias italiana ANSA avança ainda que, de acordo com fontes hospitalares, os médicos estão "por enquanto" a descartar a possibilidade de problemas cardíacos ou de uma pneumonia.Inicialmente, o Vaticano havia comunicado que o Papa tinha ido ao hospital apenas "para alguns exames previamente agendados", mas pouco depois a agenda desta quinta e sexta-feira era cancelada sem mais informações.Nos últimos dois anos a saúde do Papa tem sido acompanhada de perto pela imprensa internacional. Na altura, Francisco havia sido submetido a uma cirurgia no cólon e tinha começado a usar bengala ou cadeira de rodas para se deslocar por queixar-se de dores nos joelhos.Nas últimas horas voltou a falar-se numa possibilidade de renuncia mas, até ao momento, não há qualquer informação nesse sentido uma vez que o pontífice está a melhorar.