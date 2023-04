Depois de sair do hospital, Papa preside à missa de Domingo de Ramos

O Papa Francisco presidiu à missa do Domingo de Ramos, um dia depois de ter tido alta do hospital. Francisco esteve internado três dias devido a uma bronquite, este domingo de manhã participou nas celebrações que dão início à semana santa e apelou a que o mundo olhe pelos pobres, por quem está só e pelos doentes.





Francisco esteve na Praça de São Pedro, dentro do papa móvel, e depois deslocou-se em cadeira de rodas, perante a multidão que acenava ramos de oliveira e palmas. Para trás parecem ter ficado os problemas respiratórios que levaram o bispo de Roma, aos 86 anos, ao hospital, na quarta-feira.Nas suas roupas brancas, com uma capa vermelha, sentado, Francisco falou aos cerca de 30 mil fiéis com uma voz calma, mas clara. Na sua homilía apelou a que as pessoas não ignorassem aqueles que estão a passar por grande sofrimento e solidão. "Hoje este números são legiões. Populações inteiras são exploradas e abandonadas; os pobres vivem nas nossas ruas e nós olhamos para o outro lado; migrantes já não são rostos, mas números, os prisioneiros são renegados; e as pessoas são anuladas como problemas."Na quinta-feira santa, Francisco vai celebrar a missa na prisão para jovens de Roma. Mas ainda não se sabe se vai participar na tradicional Via Sacra, na sexta-feira, no Coliseu de Roma, mas é certa a sua presença no próximo dominga, na Praça de São Pedro para a missa de Páscoa e depois para a sua mensagem Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo).