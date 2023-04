Depois de décadas em cativeiro a orca Lolita vai voltar ao oceano

A orca Lolita foi uma das atrações principais do Aquário de Miami durante mais de 50 anos mas agora vai poder voltar a nadar no oceano. A informação foi avançada pelo Condado de Miami - Dade, responsável pelo aquário.







A The Dolphin Company, que também opera em Portugal no Zoomarine, e o Condado de Miami - Dade trabalharam em conjunto com organizações defensoras dos direitos dos animais para estabelecerem um "acordo vinculativo", após anos de protestos para que o animal de grande porte não fosse mantido em cativeiro.A presidente da Câmara de Miami, Daniella Levine Cava, afirmou: "O mais importante é o bem-estar de Tokitae [como a orca também é conhecida] a longo prazo e, juntos, guiados por especialistas, continuaremos a fazer o que é melhor para ela".Eduardo Albor, chefe executivo da The Dolphin Company, sublinhou o dia "muito especial" em que a decisão foi anunciada, garantindo: "Isto vai muito além da Lolita. Ela vai-se tornar um símbolo".Na conferência de imprensa foi explicado que o transporte da orca pode custar mais de dez milhões de euros uma vez que exige a utilização de um Boeing 747 ou de um avião militar C-17. Além disso, será necessário construir um "santuário" com redes na costa noroeste dos Estados Unidos para que a orca, e os dois golfinhos que vão ser libertados com ela, se possam adaptar ao oceano, o trio pode ainda precisar da ajuda de treinadores para esse processo de adaptação.Apesar dos repetidos apelos das organizações de defesa dos animais para que Tokitae seja libertada, foi esclarecido que este será um processo demorado, "de longo prazo", uma vez que após ter passado tantos anos em cativeiro, Lolita precisa de voltar a adquirir algumas capacidades básicas para sobreviver em águas abertas. Terá de reaprender, por exemplo, a caçar.Não foram apresentados mais detalhes sobre a transferência, mas a The Dolphun Company partilhou que a mudança deve ocorrer entre os próximos 18 a 24 meses.Lolita foi capturada no noroeste do Oceano Pacífico e está no Aquário de Miami desde 1970. Tornou-se uma das maiores atrações turísticas da cidade, criando um espetáculo de saltos que faz chover em cima dos visitantes próximos do tanque.Segundo as informações do Aquário, a orca, tem 57 anos - é a mais velha em cativeiro -, cerca de 6 metros de comprimento e de 3.200 quilos. Apesar do seu grande porte tem sido mantida num tanque de 24 metros de comprimento e 11 metros de largura.As orcas são os maiores membros da família dos golfinhos e são conhecidas por se manterem com as suas famílias biológicas durante toda a sua vida, que pode durar entre 80 e 90 anos.