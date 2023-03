As mais lidas

Papa Francisco deve sair do hospital no dia 1 de abril

O Papa Francisco deverá sair do hospital este sábado, de acordo com uma comunicação feita pelo Vaticano esta manhã. O pontífice foi submetido a vários exames, esta sexta-feira, que dão assim luz verde para que tenha alta.







REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Francisco, de 86 anos, foi levado para o hospital Gemelli, em Roma, há dois dias por apresentar dificuldades respiratórias e, inicialmente, chegou a ser ponderada a possibilidade de problemas cardíacos ou uma pneumonia.A equipa médica que assistiu o Santo Padre disse, na quarta-feira, que acreditava ser possível uma alta antes das comemorações do Domingo de Ramos porém, horas mais tarde surgiam notícias de que o pontífice poderia ser substuituído, algo que agora parece estar fora de equação.Nos últimos dois anos a saúde do Papa tem sido acompanhada de perto pela imprensa internacional. Na altura, Francisco havia sido submetido a uma cirurgia no cólon e tinha começado a usar bengala ou cadeira de rodas para se deslocar por queixar-se de dores nos joelhos.O tema de uma possível renúncia voltou assim para cima da mesa mas, até ao momento, não há qualquer informação nesse sentido uma vez que o pontífice está a melhorar.