Navios de guerra dos EUA e China em manobras 'inseguras' junto a Taiwan

Um navio de guerra chinês esteve a 137 metros de um contratorpedeiro norte-americano no Estreito de Taiwan de "forma insegura", reconheceram membros do exército dos EUA à agência noticiosa Reuters. Já a China culpou os EUA de "provocarem deliberadamente riscos" na região.







U.S. Navy/Naval Air Crewman (Helicopter) 1st Class Dalton Cooper/Handout via REUTERS

China critica NATO

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos china nato navios guerra taiwan eua

Tudo aconteceu durante um exercício conjunto das Marinhas dos EUA e Canadá no estreito que separa a ilha de Taiwan da China. Foi aí que um navio chinês surgiu à frente do contratorpedeiro Chung-Hoon, forçando-o a abrandar para impedir uma colisão, relata o Comando Indo-Pacífico em comunicado.A China reclama que Taiwan é território chinês desde que o governo da derrotada República da China fugiu para a ilha, em 1949, após perder uma guerra civil contra os comunistas de Mao Zedong. Contudo, o governo de Taiwan reclama que a China nunca governou a ilha e Joe Biden, presidente dos EUA, assegurou que o seu país defenderia Taiwan na eventualidade de uma invasão chinesa.O exercício militar foi conduzido no estreito pela 7.ª Frota da Marinha dos EUA e pelo navio Montreal, e consistiu numa travessia "rotineira" do estreito.Na próxima semana, um representante da Casa Branca vai visitar a China. O vice-secretário de Estado para os Assuntos do Pacífico e Este da Ásia Daniel Kritenbrink vai discutir "assuntos chave na relação bilateral". Os laços entre a China e os EUA têm sido afetados não só por Taiwan, mas também por desrespeito aos Direitos Humanos e atividade militar no Mar do Sul da China.No sábado, a China protestou ainda contra a NATO por esta a considerar uma ameaça. "A China apela à NATO para que deixe de intensificar conflitos regionais e criar divisões e instabilidade", defendeu a embaixada chinesa na Noruega.A China considera que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, acusou o país de ameaçar países vizinhos e de reprimir os países que não sigam as ordens. "A NATO diz ser uma organização regional e defensiva, mas alguns membros da NATO consistentemente se alargam além das regiões tradicionais de defesa, estabelecendo frequentemente contactos militares próximos com países na região Ásia-Pacífico, o que resulta em escalada de tensões. É claro para a comunidade internacional qual é a verdadeira ameaça à paz regional e global."