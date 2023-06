Explosão sónica assusta Washington. Caças foram acionados devido a avião sem resposta

Um avião que entrou no espaço aéreo de Washington, EUA, esta madrugada, levou à ativação de caças F-16 antes de se despenhar nas montanhas. De acordo com a Reuters, o piloto não respondeu aos contactos.







Jerome Miron-USA TODAY Sports via Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Não foram encontrados sobreviventes no local do acidente.O recurso aos caças fez com que se ouvisse uma explosão sónica por cima da capital norte-americana. Os caças perseguiram o avião Cessna Citation, que levava quatro pessoas a bordo.O avião estava registado na Flórida, numa empresa chamada Encore Motors. O dono da empresa, John Rumpel, falou com o jornal Washington Post e revelou que a sua filha, um neto e a ama estavam a bordo da aeronave."Não sabemos nada sobre a colisão. Estamos agora a falar com a FAA [a Administração Federal de Aviação]", afirmou.O exército dos EUA tentou contactar o piloto, sem sucesso. A aeronave parecia estar a voar em piloto automático. Levantou do estado do Tennessee, e dirigia-se até Long Island, em Nova Iorque. Porém, perto da área da cidade, virou para trás.Nas redes sociais, muitas pessoas relataram ter ouvido o som na zona de Washington, e sentido o chão e as paredes a abanarem.