Kissinger: 100 anos carregados de história

Venerado pelos amigos e execrado pelos adversários, Henry Kissinger é, sem dúvida, um dos principais obreiros do século XX. Um dos seus críticos mais contundentes, Christopher Hitchens, no livro The Trial of Henry Kissinger, de 2001, acusou-o de “conspiração para cometer assassinato, sequestro e tortura” e sugeriu que fosse processado por “crimes de guerra” e “crimes contra a humanidade”. William Shawcross, ícone do jornalismo americano, responsabilizou-o pelos bombardeamentos do Camboja que abriram o caminho para a tomada do poder pelo genocida Pol Pot. Em contraste, Niall Ferguson, o seu biógrafo oficial, descreveu-o como um homem de ideias ousadas que, de forma decisiva, modificou o nosso olhar sobre a realidade internacional e, não menos relevante, contribuiu para o desfecho favorável da Guerra Fria. Amigos e adversários convergem num ponto essencial: Kissinger, para melhor ou para pior, foi um estadista incontornável que, de modo decisivo, marcou o nosso mundo.