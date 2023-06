Governador de Belgorod aceita encontrar-se com grupo pró-ucraniano

O governador da região russa de Belgorod, zona fronteiriça com a Ucrânia palco de intensos combates, aceitou encontrar-se com um grupo de russos pró-ucranianos que têm dois soldados russos cativos.







Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS

Vyacheslav Gladkov acedeu ao pedido feito via Instagram, por um homem que se identificou como comandante do grupo Legião Liberdade da Rússia. Este grupo é pró-Ucrânia e foi um dos dois grupos, a par com o Corpo de Voluntários da Rússia, que reivindicou ataques junto à fronteira em território russo.O comandante indicou que devolveria os dois prisioneiros em troca de uma reunião com o governador, que demorou três horas a dar a sua resposta.O governador russo denunciou ainda mais ataques na região, e o ministério da Defesa russo tem recorrido a artilharia para repelir incursões para o seu território. Na semana passada, os ataques levaram à morte de dois civis, de acordo com o governo russo.A Ucrânia negou envolvimento direto nos ataques transfronteiriços, mas considera-os consequência da invasão russa.Este domingo, o governador indicou ainda que centenas de crianças foram retiradas da região.