Julgamento do narcotraficante mexicano, do cartel de Sinaloa, continua a decorrer. As testemunhas estão a revelar como se desenrolava a operação de tráfico de cocaína para os EUA.

O julgamento de Joaquin "El Chapo" Guzman, um dos narcotraficantes mais conhecidos do México e antigo líder do cartel de Sinaloa, arrancou a 13 de Novembro e deverá durar mais algumas semanas. Cada sessão dá novas informações – através das testemunhas chamadas – sobre como os cartéis de droga a introduziam nos Estados Unidos: de latas de malaguetas a carruagens de comboio com droga ensacada a vácuo.



Uma das conclusões vai contra a intenção de Donald Trump de construir um muro entre os EUA e o México. A maioria da droga chegava aos Estados Unidos através de pontos de entrada legais, e não em zonas fora do alcance do muro e das autoridades.



Só uma estratégia, a de um túnel na fronteira entre o estado do Arizona e o México, escapava às autoridades. Porém, este deixou de ser utilizado para traficar droga no início dos anos 90 devido à ação das autoridades, detalha a CNN.



Os atrelados foram um meio muito usado, porque têm fundo duplo. Neste, esconde-se um compartimento para a droga. Mas há métodos mais naturais: latas de malaguetas. Estas eram enchidas com areia, que escondia um bloco cilíndrico de cocaína. Se fossem abanadas, as latas faziam um ruído semelhante ao das malaguetas devido à areia.



De acordo com Jesus Zambada Garcia, um dos patrões do cartel de Sinaloa, quase 30 toneladas de cocaína entraram nos Estados Unidos desta forma, entre 1990 e 1993.





O que quer dizer "El Chapo"? A alcunha dada ao narcotraficante quer dizer "baixinho", numa referência à sua baixa estatura.

Outra estratégia foi revelada por Vicente Zambada, sobrinho de Zambada Garcia: a dos "calvos", compartimentos secretos em carros. Estes eram conduzidos através da fronteira por famílias mexicanas, que por vezes atravessavam a fronteira três ou quatro vezes diárias.Mas nem só de estradas se fazia o tráfico. A droga também ia de comboio. Era escondida em carruagens destinadas ao transporte de combustível, na ponta. A cocaína era selada a vácuo, enrolada em plástico e coberta com óleo para despistar os cães que snifam droga. Entre 30 e 50 toneladas de droga chegaram aos EUA desta forma.Por via marítima, também era possível "ir à pesca". Guzman foi intercetado a enviar mensagens a uma mulher, em que lhe pedia que encontrasse alguém disposto a "ir à pesca", ou encontrar-se com um barco cheio de droga a milhas da costa norte-americana. Depois, a "pescaria" era trazida em pequenas embarcações.Os cartéis também criaram semi-submersíveis, pequenos navios que pareciam submarinos mas que se movimentavam à tona de água para evitar a deteção pela Guarda Costeira dos EUA e outras autoridades.Em 2018, foram apreendidos 218 mil quilos de droga na fronteira entre o México e os Estados Unidos, em pontos de entrada legais.