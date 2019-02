Explica como funcionam os cartéis de droga do ponto de vista económico, como lidam com os problemas de relações públicas e com os recursos humanos. Tom Wainwright conta tudo no livro Narconomics.





Foi como correspondente da revista Economist no México que decidiu analisar os cartéis de droga como uma multinacional. Entrevistou produtores de coca, jornalistas, assassinos e líderes de gangues – e concluiu que estes falam como qualquer outro CEO. Conta tudo no livro Narconomics, da Editorial Presença.



Diz que os cartéis desenvolvem a área da responsabilidade social como as empresas?

Como outros negócios que estão envolvidos com produtos impopulares, por exemplo o petróleo, precisam de persuadir as pessoas a aceitarem as suas atividades. Em Sinaloa, no México, os líderes do cartel só estão em liberdade se os locais não os denunciarem. Por isso constroem igrejas, casas e estruturas desportivas. Diz-se até que operam uma espécie de sistema social primitivo que dá pensões aos mais velhos.



Se pudesse entrevistar El Chapo – que está agora preso e é o traficante de droga mais poderoso no mundo – o que lhe perguntaria?

Queria saber porque não explorou mais o mercado online. A Internet é o futuro da distribuição da droga. Uma das coisas estranhas é que a maioria da droga vem do país onde está o consumidor. Se pudessem enviar do México teriam um lucro enorme, porque a diferença de preços é extraordinária. Quando conseguirem fazer a venda direta vão fazer muito dinheiro.



