As provas contra o traficante que se gabou de fornecer "mais heroína, cocaína, marijuana e metanfetaminas do que qualquer outro homem no mundo" ocupam 300 mil páginas de acusação e incluem pelo menos 117 mil gravações áudio. A defesa de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, extraditado no ano passado para os EUA, garante que não teve tempo para rever todo o material a tempo do julgamento que arranca esta segunda-feira em Nova Iorque, sob fortes medidas de segurança.

El Chapo, algo como O Baixinho, está acusado de ter dirigido, entre 1989 e 2014, o poderoso cartel de Sinaloa, responsável pelo envio de mais de 150 toneladas de cocaína para os EUA. O famoso narcotraficante é também suspeito de protagonizar uma campanha de assassínios e sequestros e da lavagem de milhares de milhões de dólares. Declarou-se inocente perante as autoridades norte-americana e arrisca, caso seja condenado, prisão perpétua.

"Vai ser o julgamento mais caro da história", disse à AFP o advogado da Carolina do Norte Rob Heroy, que já defendeu outros "barões" da droga mexicanos nos EUA. Nas contas do magistrado, o julgamento vai custar mais de "50 milhões de dólares", aproximadamente 44 milhões de euros, um preço que incluiu programas de protecção para algumas das centenas de testemunhas que irão falar perante o juiz Brian Cogan e um conjunto de jurados, que não estarão na sala de audiências e serão escoltados por forças de segurança diariamente para o tribunal.

Existem ainda testemunhas que estão já detidas – mas também estas estão sujeitas a medidas especiais, tendo sido colocados em alas especiais dos respectivos estabelecimentos prisionais para não sofrerem represálias. Heroy explica que os seus testemunhos serão fundamentais para a sentença e nem os advogados do narcotraficante sabem que irá depor. "Que ninguém espere ver fotos de Guzmán a carregar cocaína ou a receber malas com dinheiro".

Joaquín transformou-se em El Chapo e chegou a traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar, em 1993. O culminar de um caminho que começou numa infância pobre, mais um detalhe que ajudou a criar um mito – que tem até direito a uma série na plataforma digital Netflix. Constou da lista dos mais ricos da Forbes, casou várias vezes e foi protagonista de fugas cinematográficas de prisões de alta segurança. Agora, as autoridades norte-americanas dizem que foi substituído na liderança do cartel pelos filhos.

A infância difícil e o atentado mediático

El Chapo nasceu em La Tuna de Badiraguato, na serra de Sinaloa, no seio de uma família de escassos recursos e tem seis irmãos. A idade é um dos mistérios e depende das fontes de informação: as autoridades norte-americanas dizem que nasceu a 25 de Dezembro de 1954 e a ficha criminal da Interpol diz que veio ao mundo a 4 de Abril de 1957.

Para escapar à pobreza, vendeu laranjas, rebuçados e gasosas em criança. Aos 15 anos, segundo relato do próprio, e por "falta de oportunidades", já cultivava e vendia marijuana no modesto povo agrícola. A entrada a sério no mundo do narcotráfico, segundo o departamento de Estado norte-americano, aconteceu nos finais dos anos de 1980, como traficante e especialista na logística aérea. Trabalhava directamente para o líder do cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, até que a prisão deste, em 1989, levou à reorganização do grupo criminoso. Guzmán tornou-se então líder do cartel de Sinaloa, que fundou juntamente com Héctor Jesús Palma Salazar, El Guero Palma, e comprou dezenas de propriedades no referido estado, para guardar armas, droga e abrigar os homens da sua organização. A sua ascensão colocou-o no radar das agências de combate ao tráfico, tanto no México, como nos EUA.

Em Sinaloa, criou uma imagem de Robin Hood, dedicando-se a inúmeras obras sociais em prol da população local, mas El Chapo era considerado impiedoso com rivais e traidores. Em 1993, terá escapado de um atentado no aeroporto de Guadalajara levada a cabo por elementos de um cartel rival. A dica dada aos sicários estaria errada e os assassinos atingiram o arcebispo de cidade, o cardeal Jorge Jesús Posada, que estava num carro idêntico ao que transportaria o narcotraficante. O atentando levou o governo mexicano a abrir uma "caçada" a todos os envolvidos e as fotografias de Guzmán foram publicadas pela primeira vez na imprensa local.

Depois de Escobar, o mais poderoso do mundo

Foi nesse mesmo ano que morreu Pablo Escobar, o colombiano que então dominava o tráfico mundial. O "rei da cocaína", como ficou conhecido, foi responsável por até 80% da droga distribuída no mundo no fim da década de 1980. O líder do famoso cartel de Medellín foi substituído em importância, influência e poder por El Chapo, que acabou por ser detido pela primeira vez em 1993. Foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão, por tráfico de droga, formação de grupo criminoso e extorsão e enviado para a cadeia de alta segurança de Puente Grande, em Jalisco, no oeste do México.

Foi com o capo na prisão, e sob a batuta do irmão Arturo Guzmán, que o cartel de Sinaloa continuou a crescer e tornou-se o primeiro a usar os túneis por debaixo da fronteira entre o México e os EUA para transportar a mercadoria além-fronteiras. Em 2001, quando estava detido há oito anos, El Chapo conseguiu fugir do estabelecimento prisional através de um carrinho da lavandaria. Terá contado com a cumplicidade de mais de 70 pessoas.

Era o homem mais procurado do país quando, em 2009, se estreou na lista dos mais ricos do mundo da Forbes, com uma fortuna avaliada em quase mil milhões de euros. Só saiu deste raking em 2013 porque a revista não conseguia confirmar os verdadeiros valores da fortuna do criminoso. As autoridades norte-americanas acreditam que o grupo mexicano gerou uma fortuna de 14 mil milhões de dólares durante os 30 anos de actividade criminosa.

A fuga por um túnel

EUA e México davam milhões de dólares pela sua captura (5 e 2,4 respectivamente), mas Guzmán conseguiu passar mais de uma década em liberdade e a cimentar o mito, desta vez em Ciudad Juarez, na fronteira com o Texas. Em 2004, terá ordenado a morte do chefe do cartel local, Rodolfo Fuentes, que foi morto no meio da rua juntamente com a família. El Chapo passava assim a liderar também um dos grupos mais fortes de narcotráfico.

A morte do líder da Al Qaeda, Osama Bin Laden, em 2011, colocou o menino nascido na serra de Sinaloa no topo da lista de criminosos mais procurados do FBI. Tornava-se oficialmente o foragido mais perigoso do mundo. Após 13 anos em fuga, foi capturado em 2014, numa operação conjunta da marinha armada mexicana e dos serviços de inteligência dos EUA.

Foi colocado numa prisão de máxima segurança de Altiplano, perto da Cidade do México, e de onde parecia ser impossível fugir. Mas 17 meses depois de ser preso, El Chapo desapareceu da cela supostamente através de um tunél. Estava consumada a segunda fuga de uma prisão de alta segurança, que muito enfureceu as autoridades mexicanas.

Em Outubro de 2015, encontrou-se com o actor norte-americano Sean Penn e com a actriz Kate del Castillo, a quem terá pedido que realizassem um filme sobre a sua vida. Segundo a Rolling Stone, Penn viajou secretamente para a selva mexicana para se encontrar com o barão da droga e, após o encontro, foi acordada uma entrevista a realizar posteriormente. Contudo, no final, acabou por ser impossível fazê-la pessoalmente, mas Sean Penn enviou as perguntas e El Chapo concordou gravar as respostas em vídeo. Segundo o relato do actor norte-americano, publicado pela revista Rolling Stone, foi durante o encontro que El Chapo disse que distribuiu "mais heroína, metanfetaminas e cocaína do que qualquer outra pessoa no mundo".

As autoridades mexicanas garantiram que sabia do encontro entre os dois e que o mesmo fez parte da investigação que levou à detenção do fugitivo. A 8 de Janeiro de 2016, e após várias tentativas, o presidente Enrique Peña Nieto anunciou finalmente a captura de El Chapo. No dia seguinte, a Rolling Stone publicou a entrevista realizada na selva.

Apesar de inúmeros recursos para evitar que fosse julgado perante a justiça norte-americana, um ano mais tarde, o narcotraficante foi extradito para os EUA, tendo aterrado no aeroporto MacArthur de Long Island, Nova Iorque, a 19 de Janeiro de 2017.

El Chapo, um ícone pop

Guzmán casou por três vezes e teve um total de nove filhos. O primeiro, com Alejandrina María Salazar, aconteceu nos anos de 1977 e o casal teve três filhos. Nos anos de 1980, contraiu matrimónio com Griselda López, relação da qual resultaram quatro descendentes. Em 2007, casou pela terceira vez. Desta vez, com Emma Coronel, uma jovem vencedora de um concurso de beleza com quem teve um casal de gémeas nos EUA, as únicas pessoas que o viram desde a extradição.

Após a detenção, Rosa Isela Guzmán, a filha mais velha de Guzmán, resolveu dar a sua primeira entrevista de sempre, ao jornal britânico The Guardian e ao portal mexicano Proceso, nos EUA, onde fez várias revelações. Por exemplo, a de que o pai, mesmo no auge da vigilância pelas autoridades norte-americanas e mexicanas, e depois de ser entrevistado pelo actor Sean Penn para a revista Rolling Stone, iludiu uma mega perseguição e entrou na Califórnia. Isto aconteceu não uma, mas duas vezes.

Na entrevista, a filha assegura que, através de um advogado, ele entregou vários cheques para financiar políticos de primeira linha. Em troca, "exigiu que o respeitassem". Houve mais cumplicidades, a acreditar nas palavras de Rosa. Ou seja, as fugas do pai de prisões de segurança máxima – que, para além do dinheiro, do poder e de ser considerado impiedoso lhe deram a notoriedade -, só aconteceram porque as autoridades prisionais fecharam os olhos. Na última, "houve um acordo para ele fugir", afirmou a filha. Já em relação à captura a 8 de Janeiro, assegurou que alguém renegou esses acordos: "São uns hipócritas!"

Rosa garantiu ainda que o pai "viveu humildemente" durante os últimos sete meses que passou em liberdade e que já nem controlava o negócio. Outra revelação: "Ele passou tudo ao meu irmão Iván Archivaldo. Queria descansar."

Em 2016, o Instituto de Propriedade Industrial mexicano permitiu que El Chapo se tornasse uma marca registada, permitindo aos familiares inserir a alcunha em vários produtos comerciais. O facto de El Chapo significar uma pessoa "baixinha" permitiu convencer os juízes que não havia uma relação directa com o líder criminoso. A patente está em vigor até 2020.

A plataforma digital Netflix decidiu, em 2017, numa parceria com a Univision lançar a série El Chapo, que "narra a verdadeira história da ascensão, captura e fuga do conhecido senhor da droga mexicano". O actor Marco de la O interpretou o papel de Guzmán, que ameaçou processar as duas empresas: exigia chegar a entendimento financeiro para ceder a sua história e queria negociar o enredo com medo que o relato lhe dificultasse a defesa nos EUA.