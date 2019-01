Isaías Valdez Ríos, o antigo guarda-costas de Joaquín "El Chapo" Guzmán, testemunhou em tribunal que viu o seu chefe a matar três pessoas e a enterrar uma delas viva.

Perante os advogados de acusação de El Chapo, num tribunal federal em Brooklyn, EUA, Ríos deu o primeiro testemunho do narcotraficante ter morto pessoas – em vez dos seus subordinados o fazerem por ele.

Valdez Ríos tem 39 anos e pertencia às forças especiais do exército mexicano. Começou a trabalhar para Guzmán em 2004 e foi detido dez anos depois. Agora, colabora com as autoridades dos EUA.

Valdez relatou que em 2006 ou 2007, Zambada – outro traficante de droga que os advogados de Guzmán dizem ter incriminado o seu cliente – entregou um membro do cartel rival Arellano Felix a Guzmán. Este último não gostou que o prisioneiro já tivesse sido torturado com um ferro quente.

Guzmán manteve o prisioneiro consigo vários dias, tendo-o interrogado duas vezes. Finalmente, acabou por ordenar aos seus homens que escavassem uma sepultura. Pegou numa arma e disparou sobre a vítima, que caiu e foi enterrada, enquanto ainda respirava.

O antigo guarda-costas também contou que outros dois prisioneiros, do cartel dos Zetas, também foram torturados durante três horas na posse de Guzmán. De seguida, o narcotraficante deu ordens para que fosse cavado um buraco que foi posto a arder.

Cada prisioneiro foi alvejado na cabeça e os seus corpos foram atirados para as chamas. "Ele [Guzmán] disse, ‘Não quero que restem quaisquer corpos’", testemunhou Valdez Ríos.

Há três meses que o julgamento de El Chapo, de 61 anos, decorre. Está acusado de tráfico de droga, heroína e outras drogas para dentro dos Estados Unidos enquanto líder do cartel de Sinaloa. Foi extraditado para o país em 2017.

Os advogados de acusação deverão terminar as alegações na segunda-feira. Seguem-se os advogados de defesa de Guzmán, que terão uma oportunidade para chamar as suas testemunhas.