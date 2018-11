São mais de 300 mil páginas de acusação e 117 mil gravações áudio sobre o líder mexicano do cartel Sinaloa entre 1989 e 2004, responsável pelo envio de mais de 150 toneladas de cocaína para os EUA.

O julgamento do traficante mexicano El Chapo começa esta terça-feira em Brooklyn, nos Estados Unidos da América, sob fortes medidas policiais. Ao todo são mais de 300 mil páginas de acusação e pelo menos 117 mil gravações áudio sobre aquele que foi o líder do cartel Sinaloa entre 1989 e 2004, responsável pelo envio de mais de 150 toneladas de cocaína para os EUA. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera declarou-se inocente perante as autoridades norte-americanas mas, caso seja condenado, poderá enfrentar a pena de prisão perpétua.

A primeira sessão no tribunal federal do estado de Nova Iorque terá apenas declarações iniciais por parte dos advogados de cada uma das partes. A defesa de El Chapo já garantiu que tentará reduzir o papel que Guzman tinha no cartel e reclamou que as testemunhas trazidas a julgamento haviam sido motivados por interesses próprios.

Chapo, que escapou por duas vezes de prisões de máxima segurança no México, tem sido mantido em solitária numa prisão de Manhattan e foi transportado para o tribunal em Brooklyn num automóvel blindado. A segurança sobre o mexicano é tão apertada que, na passada semana, Guzman viu ser-lhe proibido um pedido para abraçar a sua mulher, Emma Coronel Aispuro, antes do julgamento.

A máxima segurança é defendida pelos procuradores devido ao longo historial de intimidação ou homicídios encomendados de testemunhas por parte de El Chapo. Foram também tomadas medidas extraordinários para a protecção dos envolvidos. Entre as testemunhas, estarão antigos membros do cartel Sinaloa e outros envolvidos no tráfico de droga que estão agora a cooperar com o governo norte-americano, todos eles sob anonimato.

Este poderá ser também "o julgamento mais caro da história", referiu à AFP o advogado da Carolina do Norte Rob Heroy, que já defendeu outros "barões" da droga mexicanos nos EUA. Nas contas do magistrado, o julgamento vai custar mais de "50 milhões de dólares", aproximadamente 44 milhões de euros, um preço que incluiu programas de protecção para algumas das centenas de testemunhas que irão falar perante o juiz Brian Cogan e um conjunto de jurados, que não estarão na sala de audiências e serão escoltados por forças de segurança diariamente para o tribunal.

El Chapo era um dos fugitivos mais procurados até ser capturado em Janeiro de 2016, tendo sido extraditado para os Estados Unidos no ano passado. Em 2009, a revista Forbes colocou-o na lista de pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de quase mil milhões de euros, mas investigadores acreditam que este número poderá ser muito maior. Guzman utilizaria essa fortuna para subornar polícias, soldados e juízes no México.