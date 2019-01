Mensagens entre El Chapo e Agustina Cabanilas foram lidas no Tribunal Federal de Brooklyn. Também foram divulgadas as conversas entre o narcotraficante e a mulher, Emma Coronel.

O julgamento de El Chapo, um dos mais famosos narcotraficantes do mundo e antigo chefe do cartel de Sinaloa, continua a decorrer. No Tribunal Federal de Brooklyn, foram reveladas as mensagens enviadas por ele à sua mulher e à sua amante, "apanhadas" através de um software espião que o próprio El Chapo mandou instalar.



Steven Marston, agente especial do FBI, leu as mensagens. Foram obtidas depois de o FBI ter recrutado o antigo especialista em informática de Guzmán, chamado Christian Rodriguez. Ele foi o responsável pelo sistema de comunicações do cartel entre 2008 e 2012.



A pedido de Guzmán, Rodriguez instalou um sistema de espionagem nos telemóveis de Emma Coronel, a esposa de El Chapo, e de Agustina Cabanillas, a sua amante.



As mensagens lidas em tribunal datam de 2012. Numa troca, El Chapo conta a Coronel o que fazer, visto que ela estava a ser vigiada pelas autoridades: para viver uma "vida normal". De seguida o narcotraficante relatou que tinha escapado por um triz a uma rusga das autoridades, saindo pela janela com alguns arranhões. "Ai amor, isso é horrível", respondeu Emma.



El Chapo pediu-lhe então que comprasse alguns bens, como aftershave, champô, roupa interior e tinta preta para o bigode. "Amo-te, amor. Falamos em breve", disse-lhe. "Espero que sim querido", respondeu Emma Coronel.



A Reuters detalha que enquanto a sua troca de mensagens com o marido era lida, Coronel manteve-se calma. Porém, manifestou grande desconforto quando foram lidas as mensagens entre El Chapo e Agustina Cabanillas, em que ela lhe chamava "amor". O narcotraficante usava Cabanillas para fechar vários negócios.



A sua amante sabia que ele espiava os seus telemóveis, mas foi apanhada a criticá-lo por isso numa conversa com alguém, chamando-lhe "parvo". "Sabes que mais? Sou mais inteligente que ele", garantiu.



El Chapo também falava sobre as filhas gémeas com a mulher. Sobre uma delas, gabou-se: "A nossa Kiki não tem medo nenhum, vou dar-lhe uma AK-47 para que ela possa andar comigo." Na altura, a menina tinha um ano e meio.



Joaquin "El Chapo" Guzmán foi extraditado para os Estados Unidos em 2017. Está a ser julgado em Brooklyn, acusado de traficar cocaína, heroína e outras drogas para o país enquanto líder do cartel de Sinaloa.