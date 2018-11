"Chupa-chupa", um antigo barão da droga da Colômbia, testemunhou em tribunal contra El Chapo no tribunal federal de Brooklyn. Juan Carlos Ramirez Abadia, o detentor da alcunha, contou ao júri ter usado o cartel de Sinaloa, liderado por Joaquin "El Chapo" Guzman, para mover mais de 440 toneladas de droga.

Abadia, que está detido desde 2007, contou ainda ter ordenado 150 homicídios. "Chupa-chupa" foi preso no Brasil, quando vivia num condomínio de luxo. Para escapar às autoridades, submeteu-se a várias cirurgias plásticas. Os seus olhos, bochechas, o maxilar e outros traços faciais foram alterados, mas nem isso nem os seus cuidados para não ser apanhado – só saía de casa à noite para ir andar de bicicleta – evitaram que o fosse.

Porém, a identidade de El Chupeta (a sua alcunha em espanhol) só foi confirmada através de uma análise à voz, que a comparou com escutas telefónicas a que foi sujeito. "Chupa-chupa" tem agora 55 anos e testemunhou esta quinta-feira.

Antigo aliado de Guzman relatou tentativas de o matarem – até com uma serenata

As declarações de Abadia foram as mais recentes a comprometer Guzman, mas na quarta-feira outra voz se ouviu: a de Miguel Angel "El Gordo" Martinez. Apesar de Guzman ter sido o padrinho do seu filho, as relações entre ambos azedaram e muito. El Gordo sobreviveu a quatro atentados à sua vida ordenados por El Chapo, e um deles foi antecedido por uma serenata.

Todas as ameaças aconteceram em prisões mexicanas, entre a sua detenção em 1998 e a sua chegada aos Estados Unidos em 2001. "El Gordo" recordou que uma noite, ouviu fora da sua cela mariachis a cantar "Un Puno De Tierra", uma das canções favoritas de El Chapo. Na manhã seguinte, uma pessoa conseguiu, apesar dos esforços de um guarda prisional, atirar uma granada para a sua cela.







O conhecido traficante receava que El Gordo o denunciasse. "Nunca mencionei o sr. Guzman, nunca lhe falhei, nunca lhe roubei nada, nunca o traí, tomei conta da família dele e a única coisa que tive de troca foram quatro ataques à minha vida", lamentou a vítima.