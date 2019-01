Aviões carregados de dólares, uma casa com jardim zoológico, tratamentos na Suíça e barcos que desapareceram sem deixar rasto. A vida de Guzmán está a ser revelada pelas testemunhas de acusação do líder do cartel de Sinaloa.

O julgamento do antigo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tem tudo o que é necessário para dar continuidade à série sobre o poderoso chefe do cartel de Sinaloa, entre 1989 e 2014, realizada pela plataforma Netflix: revelação de segredos, histórias de amor, traições, luxo e megalomania. Um verdadeiro thriller sobre o mundo do tráfico de droga que está a ser revelado no julgamento a decorrer em Nova Iorque e que esta quinta-feira apresenta mais um episódio.

As provas contra o traficante ocupam 300 mil páginas da acusação e incluem pelo menos 117 mil gravações áudio. A lista de testemunhas arroladas pelo estado norte-americano levou à barra do tribunal o primeiro funcionário de El Chapo, algo como O Baixinho, antigos parceiros de negócios e até quem tenha traído o "herdeiro" de Escobar – e os detalhes permitiram tornar mais nítido um quadro que tinha muitas manchas negras.

Uma casa em cada praia e tratamentos de beleza

Em pleno bairro nova-iorquino de Brooklyn, o ex-braço direito de Guzmán, Michelangelo Martínez, mais conhecido por Tololoche, contou como El Chapo tinha uma casa em cada praia do México, quatro aviões particulares que usava para transportar milhões de dólares, um iate chamado El Chapito, um jardim zoológico na casa de Acapulco, com leões, tigres e panteras, e um imenso gosto em viajar – uma delas foi um passeio à Suíça para fazer um tratamento rejuvenescedor. Mas El Chapo e Tololoche também estiveram juntos em vários países da Europa, além de terem visitado os EUA, o Japão, Hong Kong e toda a América Latina.

De acordo com este relato, citado pela imprensa internacional, Guzmán tinha "quatro ou cinco mulheres diferentes" que sustentava, além de "várias famílias para manter e funcionários para pagar". O que quer dizer, explicou Martínez, que entravam muitos milhões no cartel, mas também saía muito dinheiro. Nada que fizesse El Chapo ser avarento: o líder do cartel chegou a dar mais de 50 carros aos funcionários numa festa de Natal. Bastava escolher entre Thunderbird, Cougar ou Buick. A Martínez, o traficante pagava um milhão de dólares (876 mil euros à cotação atual) todos os meses de dezembro.

O ex-braço-direito de El Chapo tinha uma das funções mais importantes da organização: recolher os vários milhões de dólares – entre 8 a 10 – que todos os meses chegavam à Cidade do México nos aviões privados de Guzmán dentro de malas Samsonite. Parte do dinheiro seguia para os bancos, onde era depositado sem problemas. Os funcionários tinham sido subordinados e, a quem perguntava, El Chapo respondia que exportava tomates. A outra parte do dinheiro era escondida em compartimentos secretos construídos nas várias casas compradas por Guzmán – que tinha um revólver com o cabo cravado de diamantes - em todo o México. Especialmente desenhados pelo arquiteto do traficante, os esconderijos podiam guardar até 20 milhões de dólares em notas.

As latas de pimentos e os barcos desaparecidos

Ao tribunal, Martínez contou também que entre 25 a 30 toneladas de cocaína entraram nos EUA em falsas latas de pimentos – uma transação que terá gerado entre 400 e 500 milhões de dólares. Mas nem todos os negócios correram bem. Juan Carlos Abadía, traficante colombiano, deu vários detalhes de uma das maiores parcerias da história do narcotráfico, explicando que o mar se tornou uma solução quando as autoridades apertaram a investigação aos aviões.

A escolha recaiu então em barcos de pesca que eram ancorados em alto-mar, a cerca de 20 quilómetros da costa, para passar a carga para lanchas que depois transportavam a droga para os EUA. Mas este método foi detetado pelas autoridades, o que levou a que os traficantes fizessem as trocas cada vez mais longe do litoral e em barcos maiores. Num dos casos que correu mal, o barco transportava mais de 20 toneladas de cocaína. Mas o capitão da embarcação, num delírio causado pelo consumo de droga, achou que estava a ser perseguido pelas autoridades e afundou o barco. Segundo o relato de Abadía, o cartel encontrou a droga mais de um ano depois, com a ajuda de mergulhadores, no fundo do Oceano Pacífico. Um químico permitiu recuperar parte da carga e o produto foi colocado no mercado.

Algum tempo depois, não houve solução: um barco com 15 toneladas de droga desapareceu e nunca mais foi localizado. "O barco desapareceu, a tripulação também, desapareceu tudo", disse Martínez, citado pela imprensa internacional. El Chapo teve que pagar 43 milhões de dólares ao parceiro de negócios.

Jesús Zambada García, irmão de Ismael, o homem que traiu Guzmán e agora lidera o cartel de Sinaloa, assegurou que subornou autoridades aeroportuárias, polícias federais e até mesmo a Interpol. O homem que trabalhou para El Chapo disse, inclusivamente, que o cartel tivera um homem no governo, Genaro García Luna, que recebia dinheiro "manchado". Luna diz que é tudo "mentira, difamação e perjúrio".

No mesmo testemunho, Zambada García acusou Luna de ter recebido dinheiro dos irmãos Beltrán Leyva, parceiros de Guzmán. Um dos Leyva, Beltrán, morreu na prisão na noite anterior ao testemunho de Jésus, revelou o The Guardian.

Joaquín transformou-se em El Chapo e chegou a traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar, em 1993. O culminar de um caminho que começou numa infância pobre, mais um detalhe que ajudou a criar um mito e o transformou quase em ícone pop. Constou da lista dos mais ricos da Forbes, casou várias vezes e foi protagonista de fugas cinematográficas de prisões de alta segurança. Agora, as autoridades norte-americanas dizem que foi substituído na liderança do cartel pelos filhos. Se for condenado, passará o resto da vida numa prisão.