Swift, “a mãe de todas as sanções”

Já lhe deram muitos nomes: "bomba atómica", "arma nuclear" ou a "mãe de todas as sanções" - mas afinal que impacto teria o congelamento do SWIFT para a Rússia? António Nogueira Leite não tem dúvidas: "o impacto seria brutal". Transferências internacionais, câmbios, todo o tipo de transações financeiras iriam tornar-se muito mais complicadas ou mesmo impossíveis. Todos os bancos russos iriam sentir a pressão do congelamento do SWIFT.



É que a Society for Worldwide Interbank Financial Communications (Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras Interbancárias – SWIFT) é o principal sistema de comunicação que os bancos utilizam para realizar transações transfronteiriças de forma segura e rápida. É quase uma espécie de cooperativa entre bancos globais que não teria apenas efeitos na Rússia, mas no mundo inteiro.



Mesmo que este sistema fosse cancelado, é possível fazer transações internacionais mas é muito mais difícil. Já só seria possível via cheques, que de rápidos nada têm. O SWIFT, que é supervisionado pelo Banco Nacional da Bélgica e pelos bancos centrais dos G10 e pelo Banco Central Europeu, foi uma das medidas que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ao Ocidente que fosse posta em prática assim que a Rússia invadiu o país. O economista António Nogueira Leite explica à SÁBADO: "Esta medida iria debilitar a economia russa a curto prazo, era algo imediato. Por esse motivo é que Zelensky o está pedir."