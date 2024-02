Kelvin Kiptum. Quem visitou o maratonista antes da sua morte?

Foram divulgados novos detalhes sobre os quatro homens que alegadamente foram até à casa do recordista mundial da maratona Kelvin Kiptum, quatro dias antes da sua morte num acidente de carro, aos 24 anos.





Keiyo South, no

interrogatório

Kelvin Kiptum

De acordo com a imprensa local, citada pelo jornal Marca , os homens que visitaram a casa do atleta queninano são empresários da Qiaodan, uma marca desportiva chinesa. Um contrato com o atleta no valor de mais de 100 mil dólares (cerca de 93 mil euros), após a vitória na Maratona de Valência em 2022, estará na origem da visita.Após assinar o contrato, Kiptum terá competido com ténis da marca Nike na Maratona de Londres, em 2023. Os responsáveis da marca chinesa foram enviados para o Quénia para negociar novamente com o atleta, por não ter cumprido os termos do acordo.A polícia deQuénia, terá detido os quatro homens para, depois de o pai de Kiptum, Samson Cheruiyot, ter mencionado a visita à casa do desportista na aldeia de Chepsamo, no Quénia, e ter alegado também que nenhum dos envolvidos se teria apresentado, noticiou o jornal The Independent.e o seu treinador ruandês, Garvais Hakizimana, morreram no dia 11 de fevereiro, num acidente rodoviário na zona de Kaptagat, no Quénia, segundo confirmou a polícia local.No relatório divulgado aos meios de comunicação, a polícia afirmou que o recordista era o condutor do automóvel que "capotou, matando os dois no local".