MNE convocou embaixador russo em Lisboa para esclarecer morte de Navalny

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português convocou o embaixador russo em Lisboa, Mikhail Kamynin, para prestar esclarecimentos, após a morte do opositor russo Alexei Navalny, anunciou esta terça-feira o Palácio das Necessidades.







REUTERS/Shamil Zhumatov

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o Embaixador da Federação Russa em Lisboa para prestar esclarecimentos no seguimento da morte de Alexei Navalny, um dos principais opositores políticos do regime de Vladimir Putin", afirma hoje, em comunicado, o ministério dirigido por João Gomes Cravinho.Também a diplomacia da União Europeia e outras capitais europeias, como Paris, Madrid, Berlim, Estocolmo, Varsóvia, Bruxelas, Haia e Oslo, tomaram a mesma medida diplomática.Alexei Navalny, um dos principais opositores do Presidente russo, Vladimir Putin, morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos , numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.Os serviços penitenciários da Rússia indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam Vladimir Putin pela sua morte.