Juan Carlos, condenado ao luxo absoluto

No início de agosto de 2020 a Casa Real espanhola comunicou que Juan Carlos de Borbón, rei emérito de Espanha, deixava de ter residência em Espanha. Nesse mesmo dia (3), o monarca desembarcou de um jato privado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Depois de algumas semanas de especulação sobre o destino escolhido para a saída de cena, Juan Carlos tinha tomado a sua decisão. Está desde então nos EAU. E não se está a dar nada mal.



No entanto, apesar da tentativa de discrição - seria esse no fundo o móbil do seu exílio -, recentemente o nome de Juan Carlos regressou aos noticiários espanhóis. A 25 de fevereiro, saldou uma dívida de 4 milhões de euros ao fisco espanhol, depois de no fim de 2020 ter já desembolsado 680 mil euros. E a 3 de março, as duas filhas, Elena e Cristina aproveitaram uma visita de duas semanas ao pai, em Abu Dhabi, para se vacinarem aí contra a covid-19. O que, em Espanha, levaria semanas ou meses, já que as infantas, de 57 e 55 anos, não pertencem a nenhum grupo de risco.



O próprio Rei, Felipe VI, e a família, só serão vacinados quando chegar a sua vez pelos critérios gerais do país, e sem nenhuma prioridade. O caso voltou a chamar a atenção para o local do exílio dourado do Rei emérito.