Juan Carlos queria ter vindo para Portugal. 'Era demasiado perto'

Nova biografia do rei deposto de Espanha revela que o filho, Filipe VI terá cortado relações com o pai, exilado em Abu Dhabi, há mais de um ano. No entanto, Juan Carlos garante que este lhe telefonou em janeiro a dar os parabéns.

O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, teria escolhido Portugal para cumprir o seu exílio. No entanto, ter-lhe-ão dito que "era demasiado perto" de casa. O pai de Filipe VI, o atual rei, preferia ter regressado ao país onde já tinha estado exilado com os pais, na juventude, mas acabou por ter de escolher Abu Dhabi. Onde diz: "Aqui não prejudico a corona".



Estas são revelações que estarão na nova biografia de Juan Carlos I, Mon Roi Déchu (Meu rei deposto, numa tradução livre em Português), escrita por Laurence Debray, e que a edição desta semana da Paris Match antecipa. Ainda assim parece ter uma imprecisão, como escreve o El Mundo. Se os franceses indicam que as relações estão totalmente cortadas entre pai e filho, Juan Carlos esclareceu ao diário espanhol que tal não é verdade e que este lhe telefonou no seu aniversário, a 5 de janeiro, para o felicitar pelos 83 anos. Considerando que a revista francesa ter "percebido mal".



No livro surgem alguns momentos em discurso direto. Como quando refere que não sabe se algum dia regressará a Espanha.