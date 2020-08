O jornal ABC garante que teve acesso ao plano de voo e ao destino de D. Juan Carlos, que saiu de Espanha no passado fim de semana: Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O rei emérito, de 82 anos, há muito que mantém uma boa relação com o emir e estará hospedado no Emirates Palace, um dos hotéis mais luxuosos do planeta, com sete estrelas, onde já ficou noutras ocasiões que visitou Abu Dhabi, para assistir ao Grande Premio de Formula 1 da cidade. Numa das vezes saiu de lá com dois Ferraris oferecidos.

Suíte de €12.600 por noite

Desenhado por britânicos e inaugurado em 2005, o Emirates, que é propriedade do Estado, ocupa uma área de 84 hectares e é o terceiro resort mais caro alguma vez construído – cerca de 2 mil milhões de euros. Os interiores são revestidos com mármore de 13 países, tem mais de mil lustres de cristal, alguns fabricados pela marca austríaca Swarovski - o maior deles pesa 2,5 toneladas. O hotel tem dois heliportos, 10 restaurantes, um centro comercial e uma praia privada. As 13 suítes palace, têm três aposentos, mordomo, medem 680 m2, são decoradas com detalhes em outro e prata e obras de arte, e custam 12.600 euros por noite. Para aliviar o receio da pandemia, o hotel reabriu recentemente as suas piscinas e alguns dos seus 10 restaurantes. Para entrar no país tem de apresentar um teste à covid-19 negativo, feito nas 48 horas anteriores.

Segundo o ABC, o avião privado que terá transportado o rei, quatro seguranças e outra pessoa da sua confiança, saiu de Paris no domingo e apanhou o monarca em Vigo, onde foi visto com uns amigos no último fim de semana. No aeroporto de Abu Dhabi, Juan Carlos foi de helicóptero para o resort à prova de paparazzi. O hotel garantiu à AFP que não tem nenhum hóspede vip. De acordo com a imprensa espanhola, a segurança do pai do rei Felipe VI – que chegou ontem a Palma de Maiorca com a rainha e as infantas para uns dias de férias – é garantida pelo amigo Mohamed ben Zayed Al Nahyan, príncipe heredeiro de Abu Dhabi. Mas este poderá não ser o destino definitivo para o exílio do rei emérito.

A amante testa-de-ferro

Juan Carlos é suspeito de ter recebido do rei da Arábia Saudita uma comissão de 89 milhões de euros para facilitar o contrato de construção do AVE, o comboio de alta velocidade que une as cidades de Medina e Meca, na Arábia Saudita. A transação foi feita em 2008 e terá chegado ao rei, através de testas-de-ferro e de uma estrutura offshore, quando ainda era chefe de Estado. O caso começou a ser investigado na Suíça e não em Espanha, devido a imunidade do rei. Ou seja, constitucionalmente o monarca não está sujeito a responsabilidade penal pelos seus atos, não pode ser julgado e, por conseguinte, condenado.

Com a abdicação a favor do filho, Felipe, em junho de 2014, Juan Carlos, que reinou durante 39 anos, perdeu essa imunidade e agora a justiça espanhola está a investigar se existiu "branqueamento" nas movimentações de dinheiro feitas depois de deixar o trono. Em 2015, a ex-amante Corinna Larsen revelou que o rei a usava como testa-de-ferro. "Não por gostar muito de mim, mas porque resido no Mónaco", disse a alemã, de 56 anos, que refere que o facto de o Mónaco ter uma fiscalidade facilitada levou Juan Carlos a colocar várias propriedades no nome dela. O monarca tê-la-á pressionado para transferir esses imóveis para o nome do primo dele, Álvaro de Orleans de Borbón.