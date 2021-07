Os superiates que passaram em Portugal

Há dias, muitos curiosos estiveram na marina de Cascais só para ver o Kismet, um megaiate com 95 metros de comprimento e 15 de altura, que está à venda por 169 milhões de euros, mas que também pode ser alugado por 1,2 milhões por semana. Lili Caneças, frequentadora da marina, contemplou a colossal embarcação – propriedade do multimilionário paquistanês, naturalizado norte-americano, Shahid Khan – durante os oito dias em que esteve ali fundeada. Fez vídeos e fotografias, que publicou no Instagram, e perguntou se podia visitar o interior. Mas não era possível.



"Todos os dias, lá andava a tripulação, impecavelmente fardada, a limpar o barco. É muito raro vermos um iate destes aqui porque os super-ricos vêm para Portugal fazer o quê? Morrem de tédio, além de a água ser gelada. Em Cannes, Saint-Tropez, Puerto Banús, Sardenha ou Ibiza, onde há portos com restaurantes e beachs clubs fantásticos, vemos barcos destes às centenas", diz a socialite à SÁBADO. O Kismet terá parado em Cascais para manutenção e seguiu para os Estados Unidos. Shahid Khan, de 70 anos, é um empresário ligado à indústria automóvel nos EUA e dono de clubes de futebol, como é o caso do Fulham, de Inglaterra. No seu megaiate já recebeu celebridades como Jay-Z e Beyoncé. Lili Caneças imagina que o interior seja superluxuoso, como alguns em que esteve na Côte d’Azur: "Lá dentro, deve ser como o Christina, que pertenceu ao Onassis, com salões e serviços de porcelana."



Design japonês e art déco

Com 28 tripulantes, o Kismet pode acomodar 12 passageiros em sete suites. Segundo a Forbes, a decoração varia entre o design japonês e o estilo art déco, que se vê logo no lobby, em que uma escadaria dá acesso aos quatro pisos. A suite principal, em mármore e tons de preto e dourado, tem closet, escritório e duas casas de banho. O iate dispõe de heliporto, piscina exterior, campo de basquete, ginásio, spa, saunas, piscina de imersão gelada, salão de beleza, salas de cinema, jacuzzi, além de enormes salões.