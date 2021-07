Corinna Larsen pede ordem de restrição contra rei Juan Carlos

Corinna Larsen apresentou em tribunal uma queixa contra o rei emérito espanhol por assédio. A alemã que ficou conhecida por alegadamente ter sido amante de Juan Carlos durante anos, acusa agora o monarca exilado no Dubai de perseguição, tendo dado entrada com um pedido de afastamento contra ele e os serviços secretos espanhóis.



O pedido deu entrada nos tribunais britânicos em dezembro e a justiça está agora a investigar as queixas de Corinna. Esta, acusa Juan Carlos de estar por detrás de espionagem levada a cabo pelos serviços secretos espanhóis e de que tem sido vítima desde 2012 até agora.



De acordo com o jornal Financial Times, denuncia ainda ter sido alvo de ameaças e reclama uma indemnização milionária, embora o montante não tenha sido revelado. Além de pedir que acabem estas ameaças e vigilância, pede uma ordem de afastamento de 150 metros das suas propriedades para Juan Carlos, pai do rei Felipe VI, e os agentes dos serviços secretos.