Pilar Eyre: 'A obsessão de D. Juan Carlos por dinheiro tem uma explicação'

Eu, o Rei: A escandalosa vida de Juan Carlos I da Espanha é o novo livro de Pilar Eyre. Esta biografia romanceada – editada pela Esfera de los Libros, que chega às livrarias portuguesas amanhã, dia 18 – descreve os momentos da infância e juventude do pai do rei Felipe VI até aos últimos dias, depois de ter abdicado do trono. A jornalista e escritora catalã escreveu as biografias da mãe de D. Juan Carlos, Maria de las Mercedes, da sua avó, Victoria Eugenia de Battenberg, do seu mentor Francisco Franco, da sua mulher, a rainha Sofia, e de centenas de artigos jornalísticos sobre os Bourbon. Agora, dedicou-se ao rei emérito, que se encontra "exilado" nos Emirados Árabes desde agosto do ano passado. Este livro é o resultado de muitos anos de investigação e recolha de testemunhos de pessoas que privaram com D. Juan Carlos nalgum período da sua vida. Pilar Eyre falou ao telefone com a SÁBADO.





Quanto tempo demorou a escrever estas quase 500 páginas?

A informação foi recolhida ao longo de 40 anos, o tempo que tenho dedicado aos temas da casa real. Descrevo alguns dos anos mais desconhecidos do rei, da infância à sua chegada a Espanha. Um amigo dessa altura contou-me muitas coisas. Mas o livro escrevi-o ao longo de cerca de um ano.