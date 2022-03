Ilibado na justiça, futuro de Juan Carlos volta a passar por Espanha

Depois de as investigações do seu património terem sido arquivadas, o monarca emérito enviou uma carta ao filho, o Rei Felipe, a dizer-lhe como vai ser o seu futuro.

O rei Juan Carlos quebrou o silêncio sobre a possibilidade de regressar a Espanha para anunciar a sua vontade de "continuar a viver de forma permanente e estável em Abu Dhabi", onde, diz, ter encontrado a "tranquilidade". Assim comunicou numa carta dirigida ao seu filho, o rei Felipe VI, no último sábado, e que na segunda-feira a Casa Real divulgou. Esta carta surge três dias depois de as Finanças terem decretado o arquivamento das investigações sobre a fortuna do rei emérito, de 84 anos. O ministério público concluiu que, ainda que se tenham cometido delitos fiscais, estes estariam prescritos.