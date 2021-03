Família de George Floyd vai receber 22 milhões de euros

A cidade de Minneapolis vai pagar 27 milhões de dólares (22,5 milhões de euros) à família de George Floyd. O acordo civil foi votado por unanimidade pela câmara municipal.







George Floyd Reuters

O caso de George Floyd, um homem negro, que morreu quando foi detido pela polícia e ficou 9 minutos debaixo do joelho de um deles, deitado e a suplicar que não conseguia respirar, espoletou protestos em todo o país contra a discriminação da população negra. Floyd morreu em maio do ano passado.Este acordo acontece depois de ter dado entrada, em julho, no tribunal federal um caso de direitos civis, contra a cidade e os quatro agentes que estiveram envolvidos na detenção de George Floyd. "Quero em nome da câmara municipal oferecer as mais sinceras condolências à família de George Floyd, aos seus amigos e a toda a comunidade que tem chorado a sua perda", referiu a presidente da câmara Lisa Bender."Nenhuma quantia de dinheiro pode apagar a dor intensa e o trauma causado por esta morte à família de George Floyd ou às pessoas desta cidade", acrescentou a autarca. Este é um valor recorde no que a este tipo de indemnização diz respeito.Os representantes da família da vítima apontam o dedo às autoridades que falharam - "com indiferença deliberada" - uma reforma no departamento da polícia, nomeadamente, nas práticas de detenção e treino do uso da força.Este acordo acontece antes de começar o julgamento do agente Derek Chauvin, que está acusado de homicídio em terceiro grau, homicídio em segundo grau e homicídio qualificado. É ele que faz pressão com o seu joelho sobre o pescoço de George Floyd.