O comunicado foi feito pela Casa Real Espanhola que garante que o património do monarca vem principalmente das remunerações que recebeu em representações nos últimos 25 anos.

Fortuna do Rei de Espanha ascende aos €2 milhões

A Casa Real Espanhola revelou esta semana, pela primeira vez, que a fortuna de Filipe VI está avaliada em 2.573.392 euros. A maioria do património encontra-se depositada em contas corrente e poupança, enquanto cerca de 305.450 euros são referentes a objetos de arte, antiguidades e jóias. Sabe-se assim que o rei de Espanha não tem dinheiro investido em imobiliário e que todos os seus ativos se encontram investidos no país, não tendo contas no estrangeiro.