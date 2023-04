Estátua de Juan Carlos aparece inesperadamente em Madrid e causa polémica

Desde meados do século XX que a estátua del Oso Y El Madroño é apontada como o ex-líbris da praça Puerta del Sol, em Madrid. Um simpático urso apoiado numa árvore - que representa o escudo de armas da capital espanhola - tornou-se numa das esculturas mais fotografadas de Espanha mas esta semana, por breves minutos, o protagonista da praça foi outro.







De forma inesperada apareceu uma estátua do monarca emérito espanhol Juan Carlos a disparar sobre o animal. O objeto artístico, da autoria do chileno Nicolás Miranda, foi considerado pela imprensa espanhola como uma crítica, quase em tom de sátira, ao ex-rei de Espanha.A estátua de poliuretano esteve em exposição apenas por dez minutos – uma vez que foi rapidamente retirada pela polícia – mas acabou por ser partilhada nas redes sociais e na imprensa espanhola.O ato artístico trouxe de volta ao debate público as controvérsias associadas ao monarca, principalmente relacionadas com o seu amor pela caça.Isto porque em 2006, durante uma visita à Rússia, surgiram notícias que o rei tinha matado a tiro um urso enquanto se encontrava bêbado. O Palácio Real sempre negou tais acusações, mas em 2012 acabaram por ser divulgadas imagens de Juan Carlos a pousar em frente a um elefante morto no Botswana.O ex-monarca também não conseguiu escapar aos escândalos financeiros, encontrando-se a viver nos Emirados Árabes Unidos desde que foi acusado de fraude fiscal. Em 2014, depois de 39 anos no trono, abdicou do cargo para o seu filho Filipe VI de Espanha.