Depois da fotografia com outra mulher, Iñaki e Cristina anunciam divórcio

Irmã mais nova do rei Filipe VI anunciou o fim "da relação conjugal" com Iñaki Urdangarin, que esteve preso dois anos por fraude fiscal. Este fim-de-semana foi notícia uma imagem do ex-andebolista de mão dada com outra mulher.