A secreta viagem de Juan Carlos foi para Abu Dhabi, diz imprensa espanhola

O interior do jato privado onde viajou Juan Carlos

Quando no dia 3 de agosto a carta que o rei emérito de Espanha tinha escrito foi divulgada , este entrava num luxuoso hotel em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Depois de anunciar a saída de Espanha, Juan Carlos não foi nem para Santo Domingo, na República Dominicana, nem para Portugal; o jornal espanhol ABC detalha que se encaminhou para os Emirados Árabes de jato privado.O plano de voo também foi alterado para evitar que conhecessem o seu itinerário: o jato indicou que ia de Paris rumo a Abu Dhabi, mas fez uma paragem em Vigo, Espanha. Aqui, Juan Carlos entrou a bordo, com mais cinco pessoas: quatro guardas e uma pessoa da sua confiança. A viagem demorou 7 horas e 13 minutos.Juan Carlos chegou a um aeroporto exclusivo para voos privados e daí, foi escoltado para o hotel Emirates Palace. Cada noite numa das seis suites presidenciais, onde esteve o rei emérito segundo o ABC, custa 11 mil euros por noite. O hotel tem uma praia privada e ocupa 850 mil metros quadrados. Não é a primeira vez que Juan Carlos ali fica hospedado.O jato privado em que viajou Juan Carlos foi alugado à TAG Aviation, diretamente à sede em Malta. O aparelho vale cerca de 50 milhões de euros e tem autonomia para mais de 11 mil quilómetros. Trata-se de um Global 6500.Juan Carlos está a ser investigado em Espanha e na Suíça devido a suspeitas de fraude fiscal e por ter recebido 100 milhões de dólares do antigo rei da Arábia Saudita. Este dinheiro está ligado a um contrato para linhas ferroviárias de alta velocidade no país árabe.Em interrogatório, recorda o jornal ABC, Corinna Sayn-Wittgenstein, a ex-amante do rei emérito relatou que ele voltava com dinheiro sempre que assistia a prémios de Fórmula 1 nos países árabes. Ia para o Bahrein ou Abu Dhabi e voltava com "cinco milhões" na mala. Corinna acompanhou-o em algumas viagens.De acordo com o jornal ABC, esta foi a primeira viagem de Juan Carlos, pelo que não se sabe se o rei emérito ainda se mantém no país.