Milhares de pessoas invadem armazéns da ONU em Gaza à procura de alimentos

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) avançou este domingo que milhares de pessoas invadiram os seus armazéns em Gaza para conseguirem ter acesso a alimentos e outros bens essenciais.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Thomas White, diretor da agência da ONU em Gaza, descreveu as invasões como "um sinal preocupante de que a ordem civil está a começar a colapsar" em Gaza, três semanas depois do ataque do Hamas a Israel.Já antes da escalada do conflito a ONU estimava que cerca de 80% da população do enclave dependia de ajuda externa humanitária, com os recentes ataques e a limitação da entrada de ajuda cada vez mais pessoas dependem dos serviços básicos fornecidos pela UNRWA.Os ataques desta noite incluíram as proximidades do maior hospital de Gaza, o Hospital Shifa, onde Israel garante que se encontra o posto do comando do Hamas. Vários moradores referiram à Associated Press que a maior parte das estradas que levam ao hospital foram destruídas por ataques aéreos.Neste momento a maior parte das escolas da Faixa de Gaza foram convertidas em abrigos para a população, ainda assim os Médicos Sem Fronteiras garantem que "os civis não têm sítio onde se abrigar". A organização internacional pede um cessar-fogo imediato uma vez que "o norte de Gaza está a ser arrasado, mas toda a Faixa de Gaza está a ser atacada", sendo impossível distinguir quem são os civis e quem são os militantes do Hamas.Este domingo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, voltou a alertar para a situação "cada vez mais desesperada" que se vive na Faixa de Gaza e lamentou a intensificação das operações militares israelitas na região, reforçando ainda a necessidade de uma "pausa humanitária".Durante a última noite o número de tropas israelitas presentes em Gaza também aumentou, referiu o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari: "Durante a noite aumentámos os soldados em Gaza. Estamos a aumentar gradualmente as operações terrestres e a extensão das nossas forças na Faixa de Gaza".Segundo os dados divulgados este domingo pelo Ministério da Saúde controlado pelo Hamas o número de mortes só em Gaza já ultrapassou os oito mil desde o dia 7 de outubro. A estes juntam-se 112 mortos que ocorreram na Cisjordânia e os 1 405 palestinianos mortos em Israel.