Uma "teia de aranha". O que existe na cidade-túnel por baixo de Gaza?

"Não vou entrar em detalhes sobre os quilómetros dos túneis, mas é um número alto, e estão a ser construídos sob escolas e áreas residenciais. Há uma cidade inteira por toda a Faixa de Gaza, com profundidades de 40 a 50 metros. Há bunkers, quartéis-generais, armazenamento, e claro, mil posições para o lançamento de misseis", disse à agência de notícias Reuters um porta-voz militar israelita.Outras fontes de segurança pertencentes a países vizinhos de Israel acreditam que estes túneis estejam localizados a cerca de 80 metros de profundidade, ao invés de 40, e que os mesmos percorram centenas de quilómetros até chegarem ao Egito. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acrescenta ainda a possibilidade do grupo de extremistas ter em sua posse "muitos IEDs [dispositivos explosivos improvisários]" e "armadilhas".Yocheved Lifshitz, uma das idosas que esteve presa nos túneis e foi feita refém pelo Hamas, pode não ter noção da profundidade a que estava, ou dos quilómetros que as passagens tinham, mas garante que os labirintos se assemelhavam a "uma teia de aranha".Acredita-se que os túneis utilizados pelo Hamas tenham começado a ser escavados ainda na década de 1990, tendo a sua construção - à base de cimento - ficado mais fácil em 2005, quando Israel retirou soldados e colonos da Faixa de Gaza.Em 2021, as forças israelitas garantiram ter destruído mais de 100 quilómetros de túneis durante ataques aéreos, o que levou ao desabamento de três edificios. Na altura, o Hamas afirmou que apenas 5% das suas passagens tinham sido atingidas e que as mesmas se estendiam por 500 quilómetros."Existe uma cidade inteira debaixo de Gaza à profundidade de 40 a 50 metros. Há bunkers e quartéis-generais e arrumação e claro estão bem ligados a mais de um milhar de posições de lançamento de rockets", adianta Amir Avivi, antigo brigadeiro no exército de Israel, à Reuters.No exército israelita, há uma divisão dedicada à destruição dos túneis, os Yahalom.De acordo com um dos responsáveis pela construção do túnel de Rafah citado pela Reuters, uma passagem de 800 metros pode levar entre três a seis meses a ser escavada e pode valer cerca de 100 mil dólares (94 mil euros) diários, devido ao contrabando. Uma bala custa um dólar no Egito mas é vendida por seis em Gaza.