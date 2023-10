Isarel volta a avisar gazenses para irem para sul ou serão cúmplices de terroristas

Os palestinianos que vivem no norte da Faixa de Gaza voltaram a ser avisados pelas forças israelitas de que devem abandonar as suas casa e irem para sul. Caso contrário, refere o aviso, serão identificados como simpatizantes de uma "organização terrorista".







REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A mensagem está a ser transmitida desde ontem, sábado, em panfletos com o nome e o logótipo das Forças de Defesa de Israel e está a ser enviada por mensagem de áudio para os telemóveis das pessoas ao longo da Faixa de Gaza."Aviso urgente aos residentes de Gaza. A vossa presença a norte de Wadi Gaza põe a vossa vida em risco. Quem escolher não deixar o norte de Gaza rumo a sul de Wadi Gaza pode ser identificado como cúmplice de uma organização terrorista", refere o panfleto.Desde o ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro, que Israel tem bombardeado este território, que é a base do grupo extremista. Além disso, milhares de militares estão colocados junto à fronteira, prontos para dar início a uma incursão terrestre na Faixa de Gaza.Ao contrário do que é difundido nas mensagens, o exército israelita referiu, num comunicado, não ter "qualquer intenção de considerar quem não se retirar... como membro de um grupo terrorista". Acrescentando, segundo a Reuters, que não tem civis como alvos."Com o objetivo de reduzir danos em civis, as forças israelitas enviaram um pedido aos residentes da área norte da Faixa de Gaza para saírem para sul de Wadi Gaza", sublinhou.Este é já o segundo aviso que Israel faz a esta população cercada. Porém, no primeiro aviso não havia referência a que fossem considerados cúmplices do Hamas. Os palestinianos de Gaza tem-se mostrado reticentes a deixar as suas casas e alertam para os riscos da viagem, devido aos constantes bombardeamentos e ao facto de que o sul do território também não tem sido poupado.