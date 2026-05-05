Irão: MNE iraniano defende que "não há soluções militares" para Estreito de Ormuz

O chefe da diplomacia iraniana alertou ainda os EUA e os Emirados Árabes Unidos (EAU) para que desconfiem daqueles que os querem "arrastar de volta para o lamaçal".

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O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, criticou hoje as operações militares dos EUA no Estreito de Ormuz, defendendo que "não existem soluções militares para uma crise politica".



Petroleiros retidos em Ormuz AP

"Os acontecimentos em Ormuz deixam claro que não existem soluções militares para uma crise política", destacou Araqchi numa mensagem na rede social X.

O chefe da diplomacia iraniana alertou ainda os EUA e os Emirados Árabes Unidos (EAU) para que desconfiem daqueles que os querem "arrastar de volta para o lamaçal".

As tensões no Médio Oriente voltaram a aumentar após a mobilização anunciada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de centenas de aeronaves, contratorpedeiros e drones para facilitar a passagem de navios presos no Estreito de Ormuz devido ao bloqueio iraniano.

De acordo com a operação norte-americana, denominada "Projeto Liberdade", dois navios mercantes com bandeira dos EUA puderam atravessar a zona sem sofrer danos, apesar da alegação do Irão de que as suas forças armadas abriram fogo sobre os navios e de que dois mísseis atingiram um deles.

Sobre a operação norte-americana, Araqchi disse que "o Projeto Liberdade é o Projeto Impasse".

Também hoje, um ataque com drones lançado do Irão causou um grande incêndio na Zona Industrial de Petróleo do emirado de Fujairah, no leste dos Emirados Árabes Unidos.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram ainda que foram alvo de quatro mísseis de cruzeiro "lançados a partir do Irão", três dos quais "foram intercetados sobre águas territoriais" e "um caiu ao mar".

O Governo dos EUA sublinharam que reservam o "direito pleno e legítimo de responder" a estes ataques.