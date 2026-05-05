Irão: Japão recebe primeira entrega de petróleo russo desde o início da guerra

O Governo japonês investiu na Sakhaline-2, que não está sujeita às sanções económicas globais contra a Rússia.

Edição de 28 de abril a 4 de maio

Um carregamento de petróleo russo chegou esta terça-feira ao Japão, representando a primeira entrega de Moscovo ao país desde o bloqueio do Estreito de Ormuz devido à guerra no Médio Oriente, reportaram meios de comunicação locais.



petroleo combustiveis Charlie Riedel/AP

O Japão depende da região para cerca de 95% das suas importações de petróleo e procura diversificar as fontes de abastecimento energético.

Um navio com petróleo bruto proveniente do projeto de exploração de gás natural Sakhaline-2 atracou esta segunda-feira na costa de Imabari no sudoeste do país, noticiaram a TV Tokyo e o Asahi Shimbun, citando responsáveis anónimos da companhia Taiyo Oil.

O Governo japonês investiu nesta empresa, que não está sujeita às sanções económicas globais contra a Rússia.

O Ministério da Economia japonês pediu à Taiyo Oil que recebesse este carregamento, que será encaminhado para uma refinaria, onde servirá para produzir gasolina, nafta --- utilizada na fabricação de plásticos, fibras ou tintas, entre outros --- e outros derivados.

Contactados pela AFP, os responsáveis da empresa não responderam até ao momento.

Os fornecimentos de petróleo estão perturbados pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transita em tempo de paz um quinto da produção mundial de hidrocarbonetos, dos quais 80% se destinam à Ásia.

O Estreito encontra-se de fechado desde fevereiro, na sequência dos ataques israelo-americanos contra o Irão, uma situação com "repercussões enormes" na Ásia-Pacífico, advertiu na segunda-feira a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, à margem de conversações com o homólogo australiano, Anthony Albanese.

Os dois países acordaram reagir rapidamente para garantir abastecimentos energéticos estáveis.

As relações entre o Japão e a Rússia deterioraram-se desde que Tóquio impôs sanções a Moscovo devido à invasão da Ucrânia, alinhando-se com as medidas ocidentais.

Muneo Suzuki, deputado japonês conhecido pelos seus laços estreitos com a Rússia, assegurou esta segunda-feira que Moscovo está disponível para conversações entre ministros dos Negócios Estrangeiros com Tóquio.

O parlamentar reuniu-se com o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Andrei Rudenko, informou a agência Kyodo News.