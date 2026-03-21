Irão: Japão diz que Teerão vai facilitar trânsito de navios japoneses por Ormuz

A questão da navegação de navios japoneses pelo estreito de Ormuz foi abordada em conversas recentes de Araqchi com o homólogo japonês, Toshimitsu Motegi.

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O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, afirmou que Teerão está disposta a facilitar a passagem de navios japoneses pelo estreito de Ormuz, que o Irão bloqueia no contexto da guerra, noticiou este sábado a agência de notícias Kyodo.



Abbas Araqchi, chefe da diplomacia iraniana, à direita na foto AP

Araqchi disse na sexta-feira, numa entrevista telefónica com a agência japonesa, que o Irão não fechou esta via estratégica, mas que impôs restrições aos navios de países envolvidos nos ataques contra a República Islâmica, e que o país persa está preparado para garantir uma passagem segura a nações como o Japão - que depende em 90% do petróleo proveniente do Médio Oriente - se estas se coordenarem com Teerão.

A entrevista foi igualmente partilhada por Araqchi no seu canal oficial na rede de mensagens Telegram.

A questão da navegação de navios japoneses pelo estreito de Ormuz foi abordada em conversas recentes de Araqchi com o homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, disse o ministro iraniano à Kyodo, salientando que as discussões continuam, mas que os detalhes não podem ser revelados.

A entrevista a Araqchi ocorreu no último dia da visita aos Estados Unidos da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, que na quinta-feira se reuniu com o presidente norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca, num encontro fortemente marcado pelo bloqueio de Ormuz no âmbito da guerra de Washington e Telavive contra Teerão.

Trump solicitou, sem sucesso, aos aliados da NATO e a países asiáticos como o Japão, a Coreia do Sul ou a China que enviassem navios militares para garantir o fluxo no Estreito de Ormuz, cuja margem norte é controlada pelo Irão.

Com o objetivo de tentar travar a subida dos preços do petróleo, num contexto de preocupação com o abastecimento decorrente da guerra no Médio Oriente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos autorizou na sexta-feira, a título temporário, a compra e venda de petróleo iraniano que se encontra retido no mar.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, antecipou a decisão e estimou que a medida permitirá adicionar cerca de 140 milhões de barris ao mercado petrolífero.

Antes, a Administração Trump tinha também autorizado, igualmente de forma temporária, a compra de petróleo russo em trânsito.

Com o mesmo objetivo de conter a escalada dos preços do crude, o Governo do Japão começou na segunda-feira a libertar reservas de petróleo, a sua primeira medida deste tipo desde o início da invasão russa da Ucrânia em 2022.